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Зарайск признали лидером по урожаю зерновых в Подмосковье

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В Московской области завершается сбор зерновых и зернобобовых культур. Лидируют Зарайск, Серебряные Пруды и Луховицы.
Зарайск признали лидером по урожаю зерновых в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Satushek

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов, в Зарайске собрали урожай с площади более 28 тыс. га, или 95% от плана округа.

«Валовый сбор составил более 148 тыс. т зерна при средней урожайности 51,9 центнера на гектар», — отметил он.

Также стало известно, что в Крыму начался сев озимых культур. Работы стартовали в шести районах республики, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.

В настоящее время озимым рапсом, пшеницей, рожью и озимыми засеяно 0,4% полей, или свыше 2 тыс. га. Более масштабные посевные работы должны начаться в первой-второй декаде октября.

Ранее сообщалось, что в Севастополе направили 712 млн рублей на развитие сельского хозяйства.

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