Большинство россиян оценивают вакансию по отзывам и уровню зарплаты
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование hh.ru и Dream Job.
Также для потенциальных кандидатов важны гибкие условия труда и местоположение компании.
Чаще всего прислушиваются к отзывам представители сферы продаж и розничной торговли (86%), сферы транспорта и логистики (80%), HR-специалисты и маркетологи (по 77%).
Для жителей Уральского федерального округа также важны размер зарплаты, график и реальные отзывы о компании, передаёт URA.RU.
«В первую очередь соискатели из УрФО интересуются информацией о заработной плате и дополнительных преимуществах (страхование, бонусы, соцпакет), этот пункт респонденты оценили на 4,6 балла из пяти возможных. Далее уральцы обращают внимание на информацию о рабочем графике (4,4 балла)», — рассказали в hh.ru.
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