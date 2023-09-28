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Большинство россиян оценивают вакансию по отзывам и уровню зарплаты

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Россияне рассказали, какие факторы влияют на них при принятии решения об отклике на вакансию. Лидируют данные о зарплате, отзывы о компании и интересные задачи и проекты, которыми предстоит заниматься.
Большинство россиян оценивают вакансию по отзывам и уровню зарплаты
  • Gettyimages.ru
  • © seb_ra

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование hh.ru и Dream Job.

Также для потенциальных кандидатов важны гибкие условия труда и местоположение компании.

Чаще всего прислушиваются к отзывам представители сферы продаж и розничной торговли (86%), сферы транспорта и логистики (80%), HR-специалисты и маркетологи (по 77%).

Для жителей Уральского федерального округа также важны размер зарплаты, график и реальные отзывы о компании, передаёт URA.RU.

«В первую очередь соискатели из УрФО интересуются информацией о заработной плате и дополнительных преимуществах (страхование, бонусы, соцпакет), этот пункт респонденты оценили на 4,6 балла из пяти возможных. Далее уральцы обращают внимание на информацию о рабочем графике (4,4 балла)», — рассказали в hh.ru.

Ранее в пресс-службе «Авито Работа» заявили, что в России зафиксировали рост спроса на IT-специалистов.

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