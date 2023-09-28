Начальник кубанского МЧС признал причастность к злоупотреблению полномочиями
Начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин признал причастность к делу о злоупотреблении полномочиями.
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«Волынкин признал свою причастность к преступлению», — приводит РИА Новости слова следователя в Басманном суде Москвы.
Ранее следствие направило ходатайство об аресте Волынкина по делу о злоупотреблении полномочиями.
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