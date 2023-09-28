Следователи попросили арестовать начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Следствие направило ходатайство об аресте начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

РИА Новости

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Волынкину меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости заявление. Ранее источник агентства сообщил о задержании начальника управления МЧС по Краснодарскому краю.