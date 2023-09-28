Следователи попросили арестовать начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Следствие направило ходатайство об аресте начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
- РИА Новости
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Волынкину меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее источник агентства сообщил о задержании начальника управления МЧС по Краснодарскому краю.
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