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Следователи попросили арестовать начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

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Следствие направило ходатайство об аресте начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Следователи попросили арестовать начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю
  • РИА Новости

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Волынкину меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее источник агентства сообщил о задержании начальника управления МЧС по Краснодарскому краю.

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