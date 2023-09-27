РИА Новости: задержан начальник управления МЧС по Краснодарскому краю

На Кубани задержан начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, он задержан в рамках расследования коррупционного дела.

«Задержан глава регионального управления МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин», — сказал собеседник агентства. Два других источника подтвердили эту информацию.

Источники ТАСС также подтверждают задержание Волынкина, а также отмечают, что речь идёт о должностном нарушении от 2021 года.

Официальных комментариев не приводится.