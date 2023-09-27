РИА Новости: задержан начальник управления МЧС по Краснодарскому краю
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По имеющимся данным, он задержан в рамках расследования коррупционного дела.
«Задержан глава регионального управления МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин», — сказал собеседник агентства. Два других источника подтвердили эту информацию.
Источники ТАСС также подтверждают задержание Волынкина, а также отмечают, что речь идёт о должностном нарушении от 2021 года.
Официальных комментариев не приводится.