Инвестор Сухий посоветовал не вкладывать все средства в недвижимость

Сооснователь и руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий выразил мнение, что не стоит вкладывать все средства в покупку недвижимости.

В беседе с РИАМО он заявил, что если нашёлся интересный объект и есть возможность его приобрести, не потратив при этом все сбережения, то инвестировать допустимо.

«С точки зрения инвестиций не бывает однозначно плохого либо хорошего времени для покупки недвижимости», — отметил Сухий.

Он добавил, что в настоящее время можно приобрести облигации застройщиков с фиксированной доходностью около 15% годовых.

Со своей стороны, управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина рассказала, что ипотечное кредитование в последние несколько лет растёт стремительными темпами, но качество выдаваемых кредитов постепенно снижается, передаёт «Вслух.ру».

«Также выросла доля ипотеки с низким первоначальным взносом — на первичном рынке жилья доля таких кредитов достигла 70%. Отмечу, что первоначальный взнос — важный индикатор риска, потому что он показывает способность заёмщика накапливать деньги и в конечном счёте обслуживать кредит», — уточнила Никитина.

По её словам, регулятор не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке — это делают сами банки.

Ранее юрист Кирилл Воробьёв посоветовал завести личный кабинет на сайте Росреестра с помощью «Госуслуг», чтобы обезопасить себя от мошенничества с недвижимым имуществом.