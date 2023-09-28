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МВД ищет сотрудницу банка Уфы, укравшую 15 млн рублей у клиентов

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Сотрудники МВД Башкортостана разыскивают работницу одного из банков Уфы, которая присвоила 15 млн рублей клиентов.
МВД ищет сотрудницу банка Уфы, укравшую 15 млн рублей у клиентов
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел по Башкирии.

Подозреваемой в хищении средств указывается Тахаутдинова Лилия Вагизовна, 1963 года рождения, которая предлагала клиентам вложить деньги в проекты банка с высоким доходом. По имеющимся у ведомства данным, на деле она присваивала средства себе и не вносила их в кассу.

По предоставленным данным, в результате преступных действий пострадали четыре человека, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полицейские в Москве задержали 15 человек, которые под видом риелторов обманули 18 человек на более чем 700 тыс. рублей.

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