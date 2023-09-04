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В Москве задержали 15 лжериелторов за хищение более 700 тысяч рублей

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Полицейские в Москве задержали 15 человек, которые под видом риелторов обманули 18 человек на более чем 700 тыс. рублей.
В Москве задержали 15 лжериелторов за хищение более 700 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Злоумышленники на различных интернет-площадках размещали объявления о сдаче в аренду жилых помещений. Граждане звонили по указанным в рекламе номерам телефонов, а затем для заключения договоров приезжали в офисы, расположенные на Ленинградском и Рязанском проспектах столицы», — отметила Волк.

Обвиняемые переносили даты показа жилых помещений, отказывали, когда потерпевшие требовали вернуть деньги.

В ходе обысков изъяты компьютеры, оргтехника, документы, в числе которых договоры на оказание услуг, имеющие доказательственное значение.

Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Шестеро заключены под стражу, остальные девятеро оставлены под подпиской о невыезде.

Один из задержанных был ранее судим.

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