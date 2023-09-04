В Москве задержали 15 лжериелторов за хищение более 700 тысяч рублей

Полицейские в Москве задержали 15 человек, которые под видом риелторов обманули 18 человек на более чем 700 тыс. рублей.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Злоумышленники на различных интернет-площадках размещали объявления о сдаче в аренду жилых помещений. Граждане звонили по указанным в рекламе номерам телефонов, а затем для заключения договоров приезжали в офисы, расположенные на Ленинградском и Рязанском проспектах столицы», — отметила Волк.

Обвиняемые переносили даты показа жилых помещений, отказывали, когда потерпевшие требовали вернуть деньги.

В ходе обысков изъяты компьютеры, оргтехника, документы, в числе которых договоры на оказание услуг, имеющие доказательственное значение.

Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Шестеро заключены под стражу, остальные девятеро оставлены под подпиской о невыезде.

Один из задержанных был ранее судим.