В Москве задержали 15 лжериелторов за хищение более 700 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Злоумышленники на различных интернет-площадках размещали объявления о сдаче в аренду жилых помещений. Граждане звонили по указанным в рекламе номерам телефонов, а затем для заключения договоров приезжали в офисы, расположенные на Ленинградском и Рязанском проспектах столицы», — отметила Волк.
Обвиняемые переносили даты показа жилых помещений, отказывали, когда потерпевшие требовали вернуть деньги.
В ходе обысков изъяты компьютеры, оргтехника, документы, в числе которых договоры на оказание услуг, имеющие доказательственное значение.
Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Шестеро заключены под стражу, остальные девятеро оставлены под подпиской о невыезде.
Один из задержанных был ранее судим.