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В Сургуте проверяют сообщения о побоях в отношении малолетних детей

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В Сургуте начали проверку из-за жалоб местных жителей на соседей. Утверждается, что они избивают своих малолетних детей.
В Сургуте проверяют сообщения о побоях в отношении малолетних детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение от имени жильцов дома по улице Пушкина в Сургуте, которые предполагают, что соседи, проживающие в одной из квартир, ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию малолетних детей, систематически высказывая в адрес детей оскорбления и нанося им побои», — заявили в ведомстве.

В проведении проверки следователям помогут инспекторы полиции по делам несовершеннолетних. По итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в ХМАО завели дело по факту избиения 18-летнего инвалида.

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