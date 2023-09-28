В Сургуте проверяют сообщения о побоях в отношении малолетних детей

В Сургуте начали проверку из-за жалоб местных жителей на соседей. Утверждается, что они избивают своих малолетних детей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение от имени жильцов дома по улице Пушкина в Сургуте, которые предполагают, что соседи, проживающие в одной из квартир, ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию малолетних детей, систематически высказывая в адрес детей оскорбления и нанося им побои», — заявили в ведомстве.

В проведении проверки следователям помогут инспекторы полиции по делам несовершеннолетних. По итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в ХМАО завели дело по факту избиения 18-летнего инвалида.