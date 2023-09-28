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Путин назвал заботу об участниках СВО и их семьях долгом российских властей

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Забота о бойцах, участвующих в спецоперации на Украине, и их семьях является служебным и нравственным долгом для всех уровней власти в России.
Путин назвал заботу об участниках СВО и их семьях долгом российских властей
  • kremlin.ru

Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время встречи с избранными главами регионов.

Он назвал поддержку участников СВО, особенно тех, кто получил ранение, а также заботу об их семьях одним из очень важных вопросов.

«Считаю, что для всех нас, и в первую очередь для представителей органов власти, причём всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, — не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества», — отметил Путин.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что основным приоритетом для бюджета страны является обеспечение российской армии всем необходимым для победы на фронте.

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