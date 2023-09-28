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Файзуллин: ряд инфраструктурных проектов будут реализованы в пятилетний период

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Ряд инфраструктурных проектов в России будут реализованы в пятилетний срок в связи с перераспределением расходов бюджета на 2024 год и плановые 2025 и 2026 годы, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
Файзуллин: ряд инфраструктурных проектов будут реализованы в пятилетний период
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает URA.RU.

«Сформирована программа реализации по всем направлениям. Сегодня бюджет в первом чтении внесён. Конечно, он на площадке Госдумы ещё будет совершенствоваться и корректироваться. Поэтому комплексно в целом средств на капитальное вложение меньше не стало», — сказал Файзуллин на Московском финансовом форуме.

По его словам, есть изменения по некоторым программам, которые перенесены.

«Поэтому мы считаем, что в пятилетке те задачи, которые поставлены, всё равно будут решаться», — добавил Файзуллин.

Ранее ректор Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук, профессор Станислав Прокофьев на Московском финансовом форуме заявил, что восстановление экспортно-импортного баланса можно назвать одним из наиболее серьёзных вызовов.

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