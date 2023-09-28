Более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
- Gettyimages.ru
- © Nuttapon Pundech
Об этом информирует прокуратура Приморского края в Telegram.
Отмечается, что из-за аварии на линии электропередачи произошло прекращение подачи электроэнергии на улицах Дунаевского, Лермонтова, Курчатова, Чичерина.
«Коммунальная услуга не предоставляется более девяти тысячам жителей 41 многоквартирного дома и 31 частного домовладения», — сказано в сообщении.
21 сентября в результате аварийного отключения электричества в Зареченском районе Тулы без света остались почти пять тысяч человек.