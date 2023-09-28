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Более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

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Во Владивостоке более девяти тысяч человек остались без света в результате аварии.
Более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
  • Gettyimages.ru
  • © Nuttapon Pundech

Об этом информирует прокуратура Приморского края в Telegram.

Отмечается, что из-за аварии на линии электропередачи произошло прекращение подачи электроэнергии на улицах Дунаевского, Лермонтова, Курчатова, Чичерина.

«Коммунальная услуга не предоставляется более девяти тысячам жителей 41 многоквартирного дома и 31 частного домовладения», — сказано в сообщении.

21 сентября в результате аварийного отключения электричества в Зареченском районе Тулы без света остались почти пять тысяч человек.

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