Более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Во Владивостоке более девяти тысяч человек остались без света в результате аварии.

Об этом информирует прокуратура Приморского края в Telegram.

Отмечается, что из-за аварии на линии электропередачи произошло прекращение подачи электроэнергии на улицах Дунаевского, Лермонтова, Курчатова, Чичерина.

«Коммунальная услуга не предоставляется более девяти тысячам жителей 41 многоквартирного дома и 31 частного домовладения», — сказано в сообщении.

21 сентября в результате аварийного отключения электричества в Зареченском районе Тулы без света остались почти пять тысяч человек.