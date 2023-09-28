Гусев: заключившие контракт с ВС иностранцы получат по 120 тысяч рублей 

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что иностранные граждане, которые на территории региона заключат контракт на военную службу, получат выплату от местных властей в размере 120 тыс. рублей.

Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в Воронежской области расширяют круг получателей единоразовой материальной помощи.

Гусев добавил, что по его поручению в перечень будут включены иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы через военкомат Воронежской области либо пункт отбора в Воронеже в 2023 году.

Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года в армию России на службу по контракту приняты более 325 тыс. человек.