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Мантуров: авиастроители передали ВКС России серийные самолёты Су-57 и Су-35С

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Авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации в Комсомольске-на-Амуре передал ВКС России серийные самолёты пятого поколения Су-57 и истребители поколения 4++ Су-35С.
Мантуров: авиастроители передали ВКС России серийные самолёты Су-57 и Су-35С
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом заявил вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолёты Су-57 и Су-35С», — цитирует его ТАСС.

Мантуров уточнил, что поставки проходят в рамках выполнения ГОЗ и до конца текущего года ВКС России получат самолёты следующей очереди.

В июне в правительстве России сообщили, что Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей Су-35С.

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