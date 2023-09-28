Мантуров: авиастроители передали ВКС России серийные самолёты Су-57 и Су-35С
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Об этом заявил вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолёты Су-57 и Су-35С», — цитирует его ТАСС.
Мантуров уточнил, что поставки проходят в рамках выполнения ГОЗ и до конца текущего года ВКС России получат самолёты следующей очереди.
В июне в правительстве России сообщили, что Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей Су-35С.