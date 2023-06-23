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Новая партия истребителей Су-35С передана ВКС России

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Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей Су-35С.
Новая партия истребителей Су-35С передана ВКС России
  • РИА Новости
  • © Валентин Капустин

Об этом сообщается на сайте правительства России.

Партию самолётов передал Минобороны России Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации (часть «Ростех»).

«Ритмичное выполнение гособоронзаказа с соблюдением всех сроков поставок и обеспечение потребности наших вооружённых сил в современной технике — приоритетная задача военно-промышленного комплекса», — уточнил заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Каждый истребитель прошёл как заводские, так и воздушные испытания в разных рабочих режимах.

«Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках заключённых контрактов. В производстве находятся самолёты Су-35 следующих партий. Кроме того, в этом году увеличатся объёмы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57», — прокомментировал генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Ранее Объединённая авиастроительная корпорация передала ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

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