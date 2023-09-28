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МЧС: природный пожар угрожает посёлку в Темрюкском районе Кубани

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В МЧС России заявили, что в Темрюкском районе Краснодарского края зафиксирован природный пожар, который угрожает местному населённому пункту.
МЧС: природный пожар угрожает посёлку в Темрюкском районе Кубани
  • РИА Новости

«Поступило сообщение о горении сухой травы на восточной окраине посёлка Южный склон в Темрюкском районе. На данный момент площадь пожара составляет 1 га», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер.

В настоящий момент есть угроза распространения огня на населённый пункт. Жителей посёлка выводят на безопасное расстояние.

Борьбу с огнём ведут 111 человек и 27 единиц техники. В готовность приводится противопожарный вертолёт МЧС России.

Ранее спасателям удалось локализовать возгорание травы и кустарников в Геленджикском лесничестве.

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