Спасатели локализовали пожар в Геленджикском лесничестве
Спасателям удалось локализовать возгорание травы и кустарников в Геленджикском лесничестве, сообщили в администрации Геленджика.
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«Пожар локализован в 19:00», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 3,5 га.
На место возгорания в Геленджикском лесничестве сбросили уже 12 т воды.
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