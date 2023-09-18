Спасатели локализовали пожар в Геленджикском лесничестве

Спасателям удалось локализовать возгорание травы и кустарников в Геленджикском лесничестве, сообщили в администрации Геленджика.

«Пожар локализован в 19:00», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 3,5 га.

На место возгорания в Геленджикском лесничестве сбросили уже 12 т воды.