В Госдуму внесут законопроект о бесплатной земле для семей после десяти лет брака
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Как отмечается в материале, депутаты предлагают внести эти изменения в Земельный кодекс России.
Таким образом, граждане, состоящие в браке не менее десяти лет и имеющие одного и более детей, согласно инициативе, смогут бесплатно получить земельный участок от государства.
18 сентября секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что в правительстве одобрили законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России, Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы.