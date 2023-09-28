Узнать больше

В Госдуму внесут законопроект о бесплатной земле для семей после десяти лет брака

Короткая ссылка
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам и лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Государственной думы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке более десяти лет и имеющим детей.
В Госдуму внесут законопроект о бесплатной земле для семей после десяти лет брака
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в материале, депутаты предлагают внести эти изменения в Земельный кодекс России.

Таким образом, граждане, состоящие в браке не менее десяти лет и имеющие одного и более детей, согласно инициативе, смогут бесплатно получить земельный участок от государства.

18 сентября секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что в правительстве одобрили законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России, Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить