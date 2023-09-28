В Госдуму внесут законопроект о бесплатной земле для семей после десяти лет брака

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам и лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Государственной думы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке более десяти лет и имеющим детей.

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в материале, депутаты предлагают внести эти изменения в Земельный кодекс России.

Таким образом, граждане, состоящие в браке не менее десяти лет и имеющие одного и более детей, согласно инициативе, смогут бесплатно получить земельный участок от государства.

18 сентября секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что в правительстве одобрили законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России, Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы.