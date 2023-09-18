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Власти одобрили закон о наследовании права на земельный участок семьями героев

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В правительстве одобрили законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России, Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По его словам, речь идёт о вдовах, детях, родителях тех героев, которые не успели при жизни воспользоваться своим правом на получение бесплатной земли вне очереди. К этой категории относятся и случаи, когда награды были присвоены посмертно.

«Рассчитываем, что коллеги в Госдуме и Совфеде максимально оперативно одобрят нашу инициативу», — добавил Турчак.

Ранее он заявил, что рабочая группа за полгода отработала около 28 тыс. обращений от участников спецоперации и членов их семей.

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