Рабочая группа за полгода отработала 28 тысяч обращений от участников СВО и членов их семей

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России», координатор рабочей группы по СВО Андрей Турчак заявил, что рабочая группа за полгода отработала около 28 тыс. обращений от участников спецоперации и членов их семей.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, был представлен шестой доклад рабочей группы президенту России. В докладе подведены итоги работы за первое полугодие.

«Решили много частных вопросов — от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск», — заявил Турчак.

Ранее в Госдуму был внесён проект, приравнивающий работодателей участников специальной военной операции к социальным предпринимателям.