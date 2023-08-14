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Рабочая группа за полгода отработала 28 тысяч обращений от участников СВО и членов их семей

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Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России», координатор рабочей группы по СВО Андрей Турчак заявил, что рабочая группа за полгода отработала около 28 тыс. обращений от участников спецоперации и членов их семей.
Рабочая группа за полгода отработала 28 тысяч обращений от участников СВО и членов их семей
  • Gettyimages.ru
  • © time99lek

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, был представлен шестой доклад рабочей группы президенту России. В докладе подведены итоги работы за первое полугодие.

«Решили много частных вопросов — от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск», — заявил Турчак.

Ранее в Госдуму был внесён проект, приравнивающий работодателей участников специальной военной операции к социальным предпринимателям.

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