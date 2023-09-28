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Лихачёв: «Росатом» безупречно выполняет кратно выросший гособоронзаказ

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Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв сообщил, что «Росатом» безупречно выполняет кратно выросший гособоронзаказ.
Лихачёв: «Росатом» безупречно выполняет кратно выросший гособоронзаказ
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Об этом он сказал в поздравлении работникам и ветеранам отрасли по случаю Дня работника атомной промышленности.

«Безупречно выполняем кратно возросший гособоронзаказ», — отметил Лихачёв.

26 сентября корпорация сообщила об отгрузке пятого в текущем году корпуса атомного реактора, который предназначается для третьего энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.

Лихачёв отмечал, что, несмотря на беспрецедентные санкции, «Росатом» не остановил ни одну зарубежную стройку АЭС.

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