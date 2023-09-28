Лихачёв: «Росатом» безупречно выполняет кратно выросший гособоронзаказ
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Об этом он сказал в поздравлении работникам и ветеранам отрасли по случаю Дня работника атомной промышленности.
«Безупречно выполняем кратно возросший гособоронзаказ», — отметил Лихачёв.
26 сентября корпорация сообщила об отгрузке пятого в текущем году корпуса атомного реактора, который предназначается для третьего энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.
Лихачёв отмечал, что, несмотря на беспрецедентные санкции, «Росатом» не остановил ни одну зарубежную стройку АЭС.