Лихачёв: «Росатом» безупречно выполняет кратно выросший гособоронзаказ

Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв сообщил, что «Росатом» безупречно выполняет кратно выросший гособоронзаказ.

Об этом пишет РИА Новости.

Об этом он сказал в поздравлении работникам и ветеранам отрасли по случаю Дня работника атомной промышленности.

«Безупречно выполняем кратно возросший гособоронзаказ», — отметил Лихачёв.

26 сентября корпорация сообщила об отгрузке пятого в текущем году корпуса атомного реактора, который предназначается для третьего энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.

Лихачёв отмечал, что, несмотря на беспрецедентные санкции, «Росатом» не остановил ни одну зарубежную стройку АЭС.