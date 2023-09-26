«Росатом» отгрузил пятый корпус атомного реактора в текущем году

Госкорпорация «Росатом» сообщила об отгрузке пятого в текущем году корпуса атомного реактора, который предназначается для третьего энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.

Отмечается, что данный объём отгрузок является абсолютным рекордом для российского атомного машиностроения.

«С выходом «Росатома» на серийное строительство АЭС в России и за рубежом у нашего машиностроительного дивизиона кратно возрос объём работы. Атомные машиностроители успешно справляются с этой задачей и даже выходят на новые рекорды», — сказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Он подчеркнул, что портфель госкорпорации на данный момент составляет 33 энергоблока в 11 странах.

Ранее «Росатом» предложил Турции проект из четырёх энергоблоков для второй АЭС «Синоп» в Турции.