В Кировской области рассказали о планах по развитию инфраструктуры аэропорта Победилово
Об этом сообщает progorod43.
«Мы развиваем инфраструктуру аэропорта Победилово осознанно и целенаправленно. В этом году мы запустили регулярные рейсы в Казань. Планируем маршрутную сеть расширять. Сейчас ведём переговоры о новых направлениях», — заявил Соколов.
По итогам ремонта площади помещений для обслуживания пассажиров расширятся до 1000 кв. м. Парковка расширится до 200 парковочных мест.
Также запланировано приобретение технологического оборудования, мебели для аэровокзального комплекса и амбулаторного лифта.
Окончание работ запланировано на первую половину 2024 года.
Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи обслужил около 9,6 млн пассажиров за январь — август 2023 года.