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В Кировской области рассказали о планах по развитию инфраструктуры аэропорта Победилово

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Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о работах, которые запланированы в аэропорту Победилово.

Об этом сообщает progorod43.

«Мы развиваем инфраструктуру аэропорта Победилово осознанно и целенаправленно. В этом году мы запустили регулярные рейсы в Казань. Планируем маршрутную сеть расширять. Сейчас ведём переговоры о новых направлениях», — заявил Соколов.

По итогам ремонта площади помещений для обслуживания пассажиров расширятся до 1000 кв. м. Парковка расширится до 200 парковочных мест.

Также запланировано приобретение технологического оборудования, мебели для аэровокзального комплекса и амбулаторного лифта.

Окончание работ запланировано на первую половину 2024 года.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи обслужил около 9,6 млн пассажиров за январь — август 2023 года.

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