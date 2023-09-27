В Подмосковье благоустроили 480 объектов за 5 лет

Министерству благоустройства Московской области исполняется 5 лет. За это время реализовано благоустройство 480 объектов, в числе которых 194 пешеходные зоны, 37 площадей, 71 сквер и 44 набережных.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, в 2021 году в Сергиевом Посаде провели масштабное благоустройство бульвара Кузнецова.

Кроме того, в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе отремонтировали 23 региональные дороги, которые ведут к туристическим местам, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минтранса.

По словам главы ведомства Алексея Гержика, обновлено более 120 км покрытия.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 1,7 млрд рублей потратят на содержание дорог в зимний период.