В Подмосковье благоустроили 480 объектов за 5 лет
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, в 2021 году в Сергиевом Посаде провели масштабное благоустройство бульвара Кузнецова.
Кроме того, в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе отремонтировали 23 региональные дороги, которые ведут к туристическим местам, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минтранса.
По словам главы ведомства Алексея Гержика, обновлено более 120 км покрытия.
Ранее сообщалось, что в Тюмени 1,7 млрд рублей потратят на содержание дорог в зимний период.