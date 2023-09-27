Татарстан принял 2,4 млн туристов в январе — июле

Объём услуг в сфере туризма с учётом смежных отраслей в Татарстане за восемь месяцев 2023 года составил 29,4 млрд рублей.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на госкомитет по туризму.

В январе — июле в республику приехали 2,4 млн туристов — столько же, сколько годом ранее.

Также стало известно, что Хабаровский край стал участником «Императорского маршрута». Проект посвящён передвижениям царской семьи по России, он действует уже в ряде регионов, передаёт newizv.ru.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали глава региона Михаил Дегтярёв, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Ранее сообщалось, что почти 80% российских туристов выбирали внутренние направления в сентябре.