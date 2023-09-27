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Форум «Российский Север» пройдёт 21—24 ноября на Ямале

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Форум молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север» состоится 21—24 ноября в Салехарде.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на сайт правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Регистрация продлится до 15 октября.

«В Международное десятилетие языков коренных народов, которое проводится до 2032 года, для нас самый важный трек — по сохранению родных языков северян», — заявил заместитель директора Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Ренат Пяк.

По его словам, важно дать возможность молодёжи обменяться опытом, лучшими практиками.

Ранее сообщалось, что на Ямале сняли фильм о культуре селькупов.

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