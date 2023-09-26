На Ямале сняли фильм о культуре селькупов

На Ямале сняли фильм, основанный на результатах этнографической экспедиции, о местах проживания и культуре селькупов — коренного малочисленного народа Западной Сибири.

Документальный фильм «Селькупы. Говорящие с тайгой» создала «Студия Хановей» при поддержке департамента внешних связей ЯНАО и Научного центра изучения Арктики, сообщает «Ямал 1».

Экспедиция проходила осенью прошлого года по местам традиционного проживания селькупов в Красноселькупском и Тазовском районах.

Фильм рассказывает о культовых объектах селькупов на озере Момчик и о последнем шамане Гавриле Мандакове.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО реализуют два культурно-этнических проекта благодаря грантам от Президентского фонда культурных инициатив.