На Ямале сняли фильм о культуре селькупов
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Документальный фильм «Селькупы. Говорящие с тайгой» создала «Студия Хановей» при поддержке департамента внешних связей ЯНАО и Научного центра изучения Арктики, сообщает «Ямал 1».
Экспедиция проходила осенью прошлого года по местам традиционного проживания селькупов в Красноселькупском и Тазовском районах.
Фильм рассказывает о культовых объектах селькупов на озере Момчик и о последнем шамане Гавриле Мандакове.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО реализуют два культурно-этнических проекта благодаря грантам от Президентского фонда культурных инициатив.