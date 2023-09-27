В Хабаровском крае открыли памятник создателям подводного флота на Дальнем Востоке
Об этом сообщает ОТР.
Основой монумента стала рубка субмарины «Варшавянка», которая была построена 37 лет назад и входила в состав Тихоокеанского флота.
Церемония состоялась на территории судостроительного завода. На мероприятии присутствовали ветераны предприятия, а также ветераны-подводники.
В августе сообщалось, что в Абакане прошла церемония открытия памятника лётчику Василию Тихонову, Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны.