В Хабаровском крае открыли памятник создателям подводного флота на Дальнем Востоке

В Комсомольске-на-Амуре прошла церемония открытия памятника, посвящённого создателям подводного флота на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает ОТР.

Основой монумента стала рубка субмарины «Варшавянка», которая была построена 37 лет назад и входила в состав Тихоокеанского флота.

Церемония состоялась на территории судостроительного завода. На мероприятии присутствовали ветераны предприятия, а также ветераны-подводники.

В августе сообщалось, что в Абакане прошла церемония открытия памятника лётчику Василию Тихонову, Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны.