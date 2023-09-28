Камчатка и Дагестан названы самыми гостеприимными туристическими регионами

Аналитики провели опрос и выяснили, как жители Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краёв, Республик Дагестан, Алтай и Крым, а также Калининградской области относятся к туристам, посещающим их регионы. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, 74% жителей Камчатки, 60% жителей Дагестана и 53% жителей Ставропольского края не видят никаких раздражающих факторов в туристическом трафике в свои регионы, подчёркивается в исследовании сервиса SuperJob.

Отмечается, что усталость от отдыхающих в этом году больше свойственна населению Краснодарского края.

«Наиболее раздражающими факторами (не только на Черноморском побережье, но и в других рассмотренных туристических регионах), судя по словам местных жителей, являются несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида, неуважение к местным и обслуживающему персоналу, нечистоплотность», — пояснили эксперты.

Кроме того, согласно результатам опроса, от 33 до 39% жителей субъектов России, на территориях которых есть заповедные зоны, считают, что природу пора защищать от туристов.

По словам аналитиков, идею закрыть территории российских природных заповедников чаще одобряют жители Алтая (39%), в Крыму экология охранных зон беспокоит 38% жителей, а в Калининградской области идея оградить заповедники от нашествия туристов нравится 37% опрошенных.

Основные доводы противников радикальных решений (а их больше, чем сторонников, — от 40 до 50% в зависимости от региона): красоты природных заповедников должны быть доступны всем, в туристической отрасли занято местное население, это зарплаты и прибыль, гостеприимство — особенность местного менталитета — никак не вяжется со строгими запретами.

Всего в опросе приняли участие по 300 представителей экономически активного населения Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, Республик Дагестан, Алтай и Крым, а также Калининградской области.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования и рассказали, в каких российских и зарубежных городах его клиенты дольше всего отдыхали этим летом.