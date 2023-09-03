Летом россияне больше всего времени провели в Дагомысе и Мехико

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования и рассказали, в каких российских и зарубежных городах его клиенты дольше всего отдыхали этим летом. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, летом дольше всего путешественники останавливались в отелях Дагомыса — здесь проживали в среднем 4,6 дня.

Далее следуют Лазаревское (там отдыхали в среднем 4,5 дня), Витязево (4,3 дня), Анапа (4,2 дня), Геленджик (3,3 дня), Сочи (3,2 дня) и Адлер (3 дня), подчёркивается в исследовании.

Также, как рассказали эксперты, в список вошли Зеленоградск (2,9 дня), Калининград (2,8 дня) и Кисловодск (2,7 дня).

Дольше всего за границей путешественники проводили в Мехико — отели в столице Мексики этим летом бронировали в среднем на 7,4 дня.

«В длительные поездки россияне отправлялись также на Пхукет: в гостиницах недалеко от пляжа Карон средняя продолжительность отдыха составила 6,9 дня, вблизи Каты — 5,8 дня, а рядом с Патонгом — 5,5 дня», — пояснили аналитики.

Отмечается, что популярным оказался и ещё один тайский город: в Паттайе этим летом туристы останавливались на 6,1 дня.

Кроме того, в топе по длительности бронирований оказались Пицунда (5,6 дня), Римини (5,5 дня), Гудаута (5,4 дня), Новый Афон (5,3 дня), Кемер (5,0 дня), Будва (4,9 дня) и Кута (4,8 дня).

Ранее эксперты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг лучших направлений для экстремального туризма в России и за рубежом. В пределах страны в топ среди прочих вошли Камчатка и Байкал, а за её пределами — Бали и Непал.