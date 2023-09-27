Власти Нижегородской области поздравили жителей региона с Днём воспитателя

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём воспитателя, который отмечается в среду, 27 сентября.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области.

«Ваша профессия — одна из самых важных для общества. Именно вы закладываете в детей первые навыки взаимодействия с коллективом, умения общаться с людьми и получать знания. Вы не хуже родителей знаете, какого труда стоит найти ключик к сердцу маленького человека, завоевать его доверие», — заявил Никитин, обращаясь к работникам отрасли.

По словам губернатора, огромное значение имеет и развитие инфраструктуры для дошкольного образования и воспитания. В рамках нацпроекта «Демография» строятся новые детсады, реализуется программа капремонта.

С поздравлением выступил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«В детских садах края работают почти 53 тыс. человек. Это воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, учителя-логопеды, психологи», — отметил Кондратьев.

Он напомнил, что помогать детям познавать мир, открывать в себе способности и таланты — ответственная задача.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года обновлено 167 территорий школ, детских садов и колледжей в 79 районах Москвы.