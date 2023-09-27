Путин призвал Мурашко изучить доступность приборов для диабетиков
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Об этом глава государства сказал во время совещания с членами правительства.
«Михаил Альбертович (Мурашко. — RT), у меня к вам просьба, вы обязательно посмотрите на ту информацию, которая народным фронтом получена», — отметил Путин.
Он попросил Мурашко через неделю ещё раз доложить, что предполагается сделать в ближайшее время для изменения ситуации к лучшему.
Ранее Министерство здравоохранения России сообщало об отсутствии сложностей в стране с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы.