Узнать больше

Минздрав: сложностей с поставками систем мониторинга глюкозы в России нет

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения России сообщило об отсутствии сложностей в стране с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ).
Минздрав: сложностей с поставками систем мониторинга глюкозы в России нет
  • Gettyimages.ru

Соответствующее сообщение пресс-службы приводит РИА Новости.

Отмечается, что поставки систем НМГ идут в соответствии с заключёнными контрактами. 

Также ведётся предрегистрационная оценка новых моделей этого оборудования, в том числе отечественного и зарубежного производтсва.

В ведомстве добавили, что медицинские изделия, которые представлены в России, соответствуют всем требованиям безопасности, качества и эффективности.

Ранее газета «Коммерсант» писала о снижении в России доступности продукции для непрерывного мониторинга глюкозы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить