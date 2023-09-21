Минздрав: сложностей с поставками систем мониторинга глюкозы в России нет
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Соответствующее сообщение пресс-службы приводит РИА Новости.
Отмечается, что поставки систем НМГ идут в соответствии с заключёнными контрактами.
Также ведётся предрегистрационная оценка новых моделей этого оборудования, в том числе отечественного и зарубежного производтсва.
В ведомстве добавили, что медицинские изделия, которые представлены в России, соответствуют всем требованиям безопасности, качества и эффективности.
Ранее газета «Коммерсант» писала о снижении в России доступности продукции для непрерывного мониторинга глюкозы.