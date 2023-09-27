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«Открой#Моспром» проведёт квизы по случаю Дня московской промышленности

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Проект «Открой#Моспром» проведёт два квиза, приуроченных ко Дню московской промышленности, 7 октября. Тема интеллектуальных викторин — фабрики и заводы столицы.

Победители, занявшие три первых места, получат памятные призы — продукцию столичных предприятий, пишет сайт kp.ru.

И.о. руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что с 2019 года в рамках проекта «Открой#Моспром» провели уже 13 тематических офлайн-квизов.

А в апреле 2023 года организовали масштабный онлайн-квиз: в мероприятии участвовали 1,3 тыс. человек из 56 регионов страны. Этот показатель вошел в Книгу рекордов России, передаёт телеканал «360».

Ранее Владислав Овчинский рассказал, что столичный производитель, компания «Технорэд», создал программное обеспечение (ПО) для роботизированных систем собственного производства.

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