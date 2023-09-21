Московская компания представила новое ПО для роботизированных систем

Столичный производитель создал программное обеспечение (ПО) для роботизированных систем собственного производства.

Об этом сообщает НСН.

Внедрение ПО компанией «Технорэд» позволит увеличить производительность и эффективность промышленных роботов, заявил исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, технологические решения столичного производителя роботизированных систем позволят снизить зависимость предприятий от иностранных разработчиков, а также будут способствовать ускорению и оптимизации рабочих процессов.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что объём промышленного производства в столице увеличился почти на 9% по итогам первого полугодия. По словам мэра, промышленники пользуются городскими мерами поддержки.