Челябинский областной суд вынес приговор зарезавшему водителя мужчине
Об этом сообщает URA.RU.
«Суд приговорил признать виновным. Назначить наказание в виде заключения под стражу на срок 13 лет колонии строгого режима», — сказано в тексте приговора.
Также мужчина должен будет выплатить компенсации двум потерпевшим по гражданским искам в размере одного и 1,5 млн рублей.
Преступник нанёс жертве семь ножевых ударов на глазах сидевшей в салоне жены, в результате чего мужчина скончался. У него остались двое детей.
Ранее сообщалось, что в Звенигороде Московской области арестовали мужчину, который зарезал прохожего во время конфликта, произошедшего из-за лая собаки.