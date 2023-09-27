Челябинский областной суд вынес приговор зарезавшему водителя мужчине

Челябинский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Магнитогорска, который в январе 2022 года зарезал водителя на дороге.

Об этом сообщает URA.RU.

«Суд приговорил признать виновным. Назначить наказание в виде заключения под стражу на срок 13 лет колонии строгого режима», — сказано в тексте приговора.

Также мужчина должен будет выплатить компенсации двум потерпевшим по гражданским искам в размере одного и 1,5 млн рублей.

Преступник нанёс жертве семь ножевых ударов на глазах сидевшей в салоне жены, в результате чего мужчина скончался. У него остались двое детей.

Ранее сообщалось, что в Звенигороде Московской области арестовали мужчину, который зарезал прохожего во время конфликта, произошедшего из-за лая собаки.