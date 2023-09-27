Военный эксперт Сивков сообщил, что ему подбросили свиную голову

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал в беседе с RT о том, что ему подкинули свиную голову.

«Произошло это давно... 19-го числа подкинули свиную голову, я был в отпуске, не в Москве. Мне просто соседка сообщила об этом, телефон же работает, я сообщил в компетентные структуры. Подробнее не буду говорить. Мне был звонок с угрозами физической расправы, с угрозой убийства, требования, чтобы прекратил поддержку действий президента Путина... Значит, враг считает, что хорошо работаем, самая высокая оценка — оценка врага», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее сообщалось, что ряду российских военных экспертов, среди которых Константин Сивков и Владислав Шурыгин, прислали по почте гипсовые бюсты маршала Жукова.