Ряду российских военных экспертов прислали гипсовые бюсты

Короткая ссылка
Ряду российских военных экспертов, среди которых Константин Сивков и Владислав Шурыгин, прислали по почте гипсовые бюсты маршала Жукова.
Ряду российских военных экспертов прислали гипсовые бюсты
  • РИА Новости

В скульптурной мастерской Barinson в Ульяновске подтвердили RT, что изготовили эти статуэтки.

«У нас был заказ от некого Санька Белозёрова — он просто написал во «ВКонтакте», с какой-то вымышленной страницы. В общем, я, как предприниматель, выполнил заказ и отправил посылки. Деньги получил, отправил товар», — сказал представитель мастерской.

По данным СМИ, такие же бюсты были отправлены военным экспертам Константину Исаеву, Михаилу Терещенко и Тимофею Сергейцеву.

«Я об этом слышу от журналистов... Не знаю, верна эта информация или нет, потому что, повторюсь, я не в Москве», — рассказал Шурыгин.

Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва статуэтки в одном из кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

Задержанная по подозрению в причастности к убийству Татарского Дарья Трепова, которая принесла статуэтку в кафе на Университетской набережной, рассказала, что получила её в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить