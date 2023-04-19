Ряду российских военных экспертов прислали гипсовые бюсты

Ряду российских военных экспертов, среди которых Константин Сивков и Владислав Шурыгин, прислали по почте гипсовые бюсты маршала Жукова.

В скульптурной мастерской Barinson в Ульяновске подтвердили RT, что изготовили эти статуэтки.

«У нас был заказ от некого Санька Белозёрова — он просто написал во «ВКонтакте», с какой-то вымышленной страницы. В общем, я, как предприниматель, выполнил заказ и отправил посылки. Деньги получил, отправил товар», — сказал представитель мастерской.

По данным СМИ, такие же бюсты были отправлены военным экспертам Константину Исаеву, Михаилу Терещенко и Тимофею Сергейцеву.

«Я об этом слышу от журналистов... Не знаю, верна эта информация или нет, потому что, повторюсь, я не в Москве», — рассказал Шурыгин.

Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва статуэтки в одном из кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

Задержанная по подозрению в причастности к убийству Татарского Дарья Трепова, которая принесла статуэтку в кафе на Университетской набережной, рассказала, что получила её в Москве.