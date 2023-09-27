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В Томской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве фельдшера

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В Томской области арестовали 41-летнего жителя села Иштан, обвиняемого в убийстве приехавшей ему помочь женщины-фельдшера.
В Томской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве фельдшера
  • РИА Новости

Об этом сообщил Следственный комитет России.

Обвиняемый полностью признал вину. Он дал признательные показания, которые подтвердились при проверке на месте преступления.

Ранее сообщалось, что тело медработника с многочисленными телесными повреждениями нашли в лесу 25 сентября. Полицейские оперативно задержали подозреваемого.

Как рассказал источник «Известий», до убийства произошло застолье по случаю 47-летия жителя посёлка. Во время застолья один из мужчин плеснул в другого растворителем и поджёг его. При этом собутыльникам удалось потушить огонь, но они получили ожоги, поэтому решили вызвать врача.

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