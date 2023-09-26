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Житель Томской области убил и расчленил приехавшего к нему по вызову фельдшера

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Житель Томской области убил и расчленил приехавшего к нему по вызову фельдшера. Преступление произошло в селе Иштан Кривошеинского района.
Житель Томской области убил и расчленил приехавшего к нему по вызову фельдшера
  • РИА Новости

По данным СУ СК России по Томской области, тело медработника с многочисленными телесными повреждениями нашли в лесу 25 сентября. Полицейские оперативно задержали подозреваемого.

Подозреваемый рассказал, что фельдшер приехала, чтобы оказать помощь его другу, однако во время произошедшего конфликта он её убил.

Возбуждено уголовное дело.

Как рассказал источник «Известий», до убийства произошло застолье по случаю 47-летия жителя посёлка. Во время застолья один из мужчин плеснул в другого растворителем и поджёг его. При этом собутыльникам удалось потушить огонь, но они получили ожоги, поэтому решили вызвать врача.

Источник добавил, что когда фельдшер прибыла на вызов, то мужчины напали на неё и «размозжили ей голову». При этом утром они расчленили тело, утверждает источник издания.

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