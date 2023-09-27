Суд в Москве повторно рассмотрит дело директора школы, организовавшей убийство
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Гагаринский суд Москвы.
«Уголовное дело поступило в суд для повторного рассмотрения в ином составе присяжных заседателей», — сказано в заявлении.
Уточняется, что предварительные слушания по делу пройдут 2 октября.
Как отмечается в материале, бывший ученик Масловой Николай Фролов по её просьбе избил жену её любовника.
После этого, как полагает следствие, она решила убить соперницу, к чему привлекла Фролова, а также свою бывшую ученицу Ирину Погарченко.
Соучастники выследили женщину, и Фролов ударил её несколько раз ножом 9 января 2020 года.
Пострадавшая была доставлена в больницу, где выжила благодаря оказанной помощи.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полицейские предотвратили заказное убийство в Ивановской области.