Суд в Москве повторно рассмотрит дело директора школы, организовавшей убийство

Суд повторно рассмотрит уголовное дело в отношении директора московской школы Василисы Масловой, оправданной за организацию убийства супруги своего любовника.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Гагаринский суд Москвы.

«Уголовное дело поступило в суд для повторного рассмотрения в ином составе присяжных заседателей», — сказано в заявлении.

Уточняется, что предварительные слушания по делу пройдут 2 октября.

Как отмечается в материале, бывший ученик Масловой Николай Фролов по её просьбе избил жену её любовника.

После этого, как полагает следствие, она решила убить соперницу, к чему привлекла Фролова, а также свою бывшую ученицу Ирину Погарченко.

Соучастники выследили женщину, и Фролов ударил её несколько раз ножом 9 января 2020 года.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где выжила благодаря оказанной помощи.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полицейские предотвратили заказное убийство в Ивановской области.