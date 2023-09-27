Сотрудники МВД России предотвратили заказное убийство в Ивановской области

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полицейские предотвратили заказное убийство в Ивановской области.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Ивановской области задержали двоих местных жителей. Они подозреваются в организации заказного убийства своего знакомого, с которым находились в конфликтных отношениях», — говорится в заявлении в Telegram «МВД МЕДИА».

Предварительно установлено, что злоумышленники нашли исполнителя криминального заказа и передали ему пистолет, а также восемь патронов к нему и прибор бесшумной стрельбы. В качестве вознаграждения киллеру было обещано не менее 1,5 млн рублей, однако реализовать задуманное не удалось.

«Сотрудники уголовного розыска, узнав о готовящемся преступлении, в результате оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с СК России задержали организаторов противоправного деяния», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что всё изъятое оружие, боеприпасы и иные вещи будут изучены экспертами.

Ранее в МВД сообщили о предотвращении заказного убийства супругов на Кубани.