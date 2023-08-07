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В МВД сообщили о предотвращении заказного убийства супругов на Кубани

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Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю и их коллеги из Северского района смогли предотвратить заказное убийство двоих человек.
В МВД сообщили о предотвращении заказного убийства супругов на Кубани
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сообщение опубликовано на сайте «МВД Медиа».

По её словам, правоохранители получили информацию, что жительница станицы Черноморской ищет человека, который готов за 150 тыс. рублей убить её знакомого и его супругу. Оперуполномоченный выступил в качестве исполнителя криминального заказа.

Женщина при встрече передала всю информацию о супругах, обозначила место и способ убийства. В качестве задатка она заплатила 50 тыс. рублей и пообещала дать ещё 100 тыс. в два этапа.

Полицейские загримировали супругов и подожгли старый снятый с учёта автомобиль, а затем сделали постановочные кадры. Заказчица поверила в подлинность фотографий и в кафе в Новороссийске передала последнюю часть суммы, а после её задержала полиция.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК России. Задержанная заключена под стражу», — заявила Ирина Волк.

Ранее она заявила, что в январе — июне 2023 года число преступных деяний против личности в России сократилось на 7,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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