МВД: количество преступных деяний против личности в России сократилось на 7,1%
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В частности, убийств и покушений на убийство стало меньше на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 5,2%, а изнасилований и покушений на изнасилование — на 9,6%.
«В январе — июне 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года», — сообщила представитель МВД.
Также она добавила, что ущерб от преступлений снизился на 42,5%.
Кроме того, официальный представитель МВД сообщила, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.
По данным МВД, в России также стало меньше преступлений против собственности.