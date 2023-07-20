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МВД: количество преступных деяний против личности в России сократилось на 7,1%

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в январе — июне 2023-го количество преступных деяний против личности в стране сократилось на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
МВД: количество преступных деяний против личности в России сократилось на 7,1%
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В частности, убийств и покушений на убийство стало меньше на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 5,2%, а изнасилований и покушений на изнасилование — на 9,6%.

«В январе — июне 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года», — сообщила представитель МВД.

Также она добавила, что ущерб от преступлений снизился на 42,5%.

Кроме того, официальный представитель МВД сообщила, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.

По данным МВД, в России также стало меньше преступлений против собственности.

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