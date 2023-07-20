Узнать больше

МВД: в России стало меньше преступлений против собственности

Короткая ссылка
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в России стало меньше преступлений против собственности.
МВД: в России стало меньше преступлений против собственности
  • РИА Новости

Отмечается, что в январе — июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано на 11,7% меньше разбоев.

Грабежей стало меньше на 25%, краж — на 17,6%, в том числе автомобильных — на 25,2%, квартирных краж — на 28,5%.

При этом количество угонов транспортных средств снизилось на 8,8%.

«Количество деяний, совершённых с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 4,3%», — заявила Волк.

Также официальный представитель МВД сообщила, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить