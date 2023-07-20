МВД: в России стало меньше преступлений против собственности

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в России стало меньше преступлений против собственности.

Отмечается, что в январе — июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано на 11,7% меньше разбоев.

Грабежей стало меньше на 25%, краж — на 17,6%, в том числе автомобильных — на 25,2%, квартирных краж — на 28,5%.

При этом количество угонов транспортных средств снизилось на 8,8%.

«Количество деяний, совершённых с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 4,3%», — заявила Волк.

Также официальный представитель МВД сообщила, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.