Собянин: Москва полностью готова к началу отопительного сезона
Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Собянин заявил, что специалисты проверили и подготовили свыше 74 тыс. объектов, почти половина из которых — жилые дома.
Профилактические работы провели на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных и других объектах.
Также, по его словам, к работе готовы аварийные бригады и специализированная техника, а на ТЭЦ создан необходимый резерв топлива.
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова напомнила, когда в Москве включают отопление в квартирах.