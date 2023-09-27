Собянин: Москва полностью готова к началу отопительного сезона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своих соцсетях, что Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону.

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин заявил, что специалисты проверили и подготовили свыше 74 тыс. объектов, почти половина из которых — жилые дома.

Профилактические работы провели на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных и других объектах.

Также, по его словам, к работе готовы аварийные бригады и специализированная техника, а на ТЭЦ создан необходимый резерв топлива.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова напомнила, когда в Москве включают отопление в квартирах.