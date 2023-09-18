Синоптик Макарова напомнила о порядке включения отопления в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова напомнила, когда в Москве включают отопление в квартирах.

«В Москве это 1 октября, когда среднесуточные температуры переходят через восемь градусов в сторону более низких значений», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, в настоящее время среднесуточная температура в столичном регионе составляет +10 °С.

«Ближайшие пять дней у нас тёплая погода и выше нормы. Норма — около +10 °С, но пока погода будет теплее этой нормы», — добавила Макарова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя станет одной из самых тёплых в Москве в сентябре. К выходным воздух в столице может прогреться до +24 °С.