Узнать больше

Синоптик Макарова напомнила о порядке включения отопления в Москве

Короткая ссылка
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова напомнила, когда в Москве включают отопление в квартирах.

«В Москве это 1 октября, когда среднесуточные температуры переходят через восемь градусов в сторону более низких значений», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, в настоящее время среднесуточная температура в столичном регионе составляет +10 °С.

«Ближайшие пять дней у нас тёплая погода и выше нормы. Норма — около +10 °С, но пока погода будет теплее этой нормы», — добавила Макарова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя станет одной из самых тёплых в Москве в сентябре. К выходным воздух в столице может прогреться до +24 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить