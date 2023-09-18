Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую неделю в Московском регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя станет одной из самых тёплых в Москве в сентябре. К выходным воздух в столице может прогреться до +24 °С.

В первой половине недели температура воздуха днём будет в районе +17…+21 °С, а во второй воздух прогреется до +21…+24 °С, что на 4—5 градусов превышает норму, поделился эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в конце недели возможны непродолжительные дожди.

Шувалов предупредил, что в Московском регионе на фоне жаркой погоды возрастает вероятность лесных пожаров.

«И уже практически повсеместно будет установлен четвёртый, а местами и пятый класс пожарной опасности. То есть самые высокие», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области действует четвёртый класс пожарной опасности 18—20 сентября.