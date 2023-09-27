«Ъ»: Росавиация разослала пилотам инструкции после аварии с А320

Росавиация разослала в авиакомпании инструкции для пилотов после аварии в поле с самолётом Airbus A320 «Уральских авиалиний» с 12 сентября.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается в материале, в превентивных целях ведомство отправило авиакомпаниям рекомендации о дополнительном обучении их лётчиков действиям в случае отказа системы уборки шасси самолёта.

Так, главное требование в документе заключается в том, чтобы обязать лётчиков правильно рассчитывать остаток топлива с учётом его повышенного расхода и только после этого принимать решение об уходе на запасной аэродром.

12 сентября в МЧС сообщили, что летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.