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«Ъ»: Росавиация разослала пилотам инструкции после аварии с А320

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Росавиация разослала в авиакомпании инструкции для пилотов после аварии в поле с самолётом Airbus A320 «Уральских авиалиний» с 12 сентября.
«Ъ»: Росавиация разослала пилотам инструкции после аварии с А320
  • РИА Новости

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается в материале, в превентивных целях ведомство отправило авиакомпаниям рекомендации о дополнительном обучении их лётчиков действиям в случае отказа системы уборки шасси самолёта.

Так, главное требование в документе заключается в том, чтобы обязать лётчиков правильно рассчитывать остаток топлива с учётом его повышенного расхода и только после этого принимать решение об уходе на запасной аэродром.

12 сентября в МЧС сообщили, что летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.

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