Турция стала самым популярным местом отдыха для туристов из Челябинска
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«Турция занимает лидирующую позицию по количеству туров, которые были куплены через интернет-магазин в 2023 году с вылетом из Челябинска. Больше половины туристов предпочли отдых в этой стране», — сообщил эксперт в беседе с URA.RU.
Козырев также отметил, что на втором месте — путешествия внутри России, их предпочли примерно треть отдыхающих. На третьем месте по популярности — Абхазия, там решили побывать 7% от всех туристов Челябинска.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.