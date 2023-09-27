Турция стала самым популярным местом отдыха для туристов из Челябинска

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Traveleta.ru Олег Козырев рассказал, что больше половины туристов из Челябинска в 2023 году выбрали местом для отдыха Турцию.

«Турция занимает лидирующую позицию по количеству туров, которые были куплены через интернет-магазин в 2023 году с вылетом из Челябинска. Больше половины туристов предпочли отдых в этой стране», — сообщил эксперт в беседе с URA.RU.

Козырев также отметил, что на втором месте — путешествия внутри России, их предпочли примерно треть отдыхающих. На третьем месте по популярности — Абхазия, там решили побывать 7% от всех туристов Челябинска.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.